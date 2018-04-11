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今日 12:15 國際財經 中國財經

南韓LG夥中國浙江華友鈷業 17億設電池原料廠

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南韓LG化學表示，已同意與中國浙江華友鈷業建立合資企業，保障鋰電池生產所需原料鈷的供應。華友鈷業已證實相關安排。

根據協定，LG化學表示將在2020年之前籌措合共2394億韓圜(17.53億港元)，在中國建立生產前驅體及陰極的合資企業。

LG化學在聲明中稱，預計合資企業將自2020年起每年生產4萬噸前驅體及陰極。

LG化學表示，計劃將合資企業生產的前驅體和陰極，提供在中國及波蘭的電池工廠使用。

目前南韓各大企業紛紛加大力度，以確保鈷等電池相關金屬的供應，滿足電動車行業不斷上升的需求。

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