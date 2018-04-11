國際財經

亞洲開發銀行(ADB)將今年發展中亞洲地區的經濟增長預估，從5.8%提高至6%，稱出口需求穩健，但美國保護主義措施以及相關的報復行動可能會削弱貿易。

亞開行發表2018年亞洲發展展望報告中表示，明年發展中亞洲的增長將只會小幅放緩至5.9%。強勁的外部和本地需求，推動該地區經濟體在去年錄得6.1%的平均增幅。

該行表示，雖然今年迄今美國保護主義貿易舉措尚未侵蝕其他地區與亞洲之間的貿易流動，但風險已經存在，進一步行動和報復舉措可能會削弱作為地區前景基石的企業和消費者信心。至於另一項風險是，如果美國聯邦儲備委員會加息步伐需要快於市場預期，亞洲資本流入將減少。

亞開行目前預計今年中國經濟增長6.6%，高於去年12月預期的6.4%；預計明年中國經濟增長6.4%。該行認為，中國經濟增長將放緩，因為經濟政策進一步向金融穩定性和更可持續增長軌跡傾斜。

以地區來看，南亞仍是亞太區增長最快的區域，亞開行預測該地區今年和明年將分別增長7%和7.2%。

雖然印度經濟增速去年降至6.6%，但亞開行預測今明兩年分別反彈至7.3%和7.6%，因該國的新稅制提高生產力。東南亞經濟預計在今明兩年分別增長5.2%，與去年一致；而中亞經濟今年預計放緩至增長4%，明年微升至4.2%。