杜拜公司Alibabacoin Foundation(又稱為ABBC)表示，中國最大電子商貿平台阿里巴巴不可以獨佔「阿里巴巴」這個魔法名字。因此，該公司要求美國法院駁回阿里巴巴對該公司的指控。
阿里巴巴日前入稟美國法院，指擬發行加密貨幣的ABBC，是蓄意讓消費者誤以為有關貨幣是由阿里巴巴發行。
ABBC向法院作出回應，表示法庭應該拒絕受理案件，因為該公司無意借用別人的名字，而中國已在去年9月禁止首次代幣發行，去除有關誤解。
阿里巴巴在美國的代表律師行發言人未有回應查詢。
今日 08:52 國際財經
杜拜公司Alibabacoin Foundation(又稱為ABBC)表示，中國最大電子商貿平台阿里巴巴不可以獨佔「阿里巴巴」這個魔法名字。因此，該公司要求美國法院駁回阿里巴巴對該公司的指控。
阿里巴巴日前入稟美國法院，指擬發行加密貨幣的ABBC，是蓄意讓消費者誤以為有關貨幣是由阿里巴巴發行。
ABBC向法院作出回應，表示法庭應該拒絕受理案件，因為該公司無意借用別人的名字，而中國已在去年9月禁止首次代幣發行，去除有關誤解。
阿里巴巴在美國的代表律師行發言人未有回應查詢。
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