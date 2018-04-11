今日 07:26
國際財經
全球主要家居用品生產商寶潔公布，調高季度股息4%至71.72美仙。新股息將於5月15日派予登記股東。
這是寶潔連續第62年增派股息。該公司預期，2018年派發予股東的總股息金額約為75億美元。
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