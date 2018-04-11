國際財經

三大油股ADR較香港收市高1.62-2.85%

港股美國預託證券(ADR)收市個別發展，滙控(00005)折合75.76港元，較香港收市高1.42%；中石油(00857)、中海油(00883)、中石化(00386)分別較香港收市高2.85%、2.30%、1.62%。港股比例指數收報30883點，較香港收市高154點。另外，期指夜市收報30688點，較昨日恒指收市低水41點。

道指曾飆532 收市漲428 fb彈4.5%

中美貿易爭拗降溫，美股大漲。道指曾抽高532點或2.21%，收市飆428點或1.79%，報24408點；標指爬高1.67%；納指彈2.07%。能源板塊急漲3.3%，科技板塊彈升2.5%。

美滙指數跌0.2%至89.633。紐約5月期油升3.3%，報每桶65.51美元。金價連續第三個交易日扳升，紐約6月期金升5.8美元或0.4%，報每盎斯1345.90美元，是4月2日以來最高。

朱克伯格聽證會施展渾身解數 fb飆逾5%

社交媒體Facebook(fb)行政總裁朱克伯格，周二出席美國國會參議院的聽證會，交代用戶資料外洩事件，希望避免國會立法監管fb運作。fb股價曾飆5.09%，收市漲4.5%。

港滙觸7.8496 再創優化聯滙後低

港滙逼近7.85弱方兌換保證水平，昨日傍晚曾觸及7.8496，創2005年實施雙向兌換保證以來新低。人民幣兌美元回升，終止連跌4天的頹勢，在岸價(CNY)曾高見6.2872，收報6.2962，較上日下午4時30分收報6.3107，大升145點子或0.23%。

多間證券行公布3月業績

‧ 中信証券(06030)淨利潤8.87億元，按年跌2.07%；

‧ 招商證券(06099)淨利潤2.84億元，按年跌43.47%；

‧ 海通證券(06837)淨利潤7.91億元，按年跌11.93%；

‧ 國泰君安(02611)淨利潤11.96億元，按年升11.66%；

‧ 廣發証券(01776)淨利潤3.69億元，按年跌34.14%；

‧ 中州證券(01375)淨利潤227.27萬元，按年跌97.18%；

‧ 華泰證券(HTSC)(06886)淨利潤19.56億元，按年減少20.31%。

(單位：人民幣)