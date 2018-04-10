國際財經

中美貿易爭拗有持續降溫跡象，國家主席習近平昨天承諾進一步開放市場，特別強調將降低汽車進口關稅，紓緩市場對貿易戰的憂慮，刺激全球股市上揚，美股周二高開219點後升幅擴大，道指曾大漲532點或2.21%，最高見24511點，其後高位拉鋸。亞歐股亦造好。

能源板塊飆3.3% 科技板塊彈2.5%

道指收市報24408點，抽高428點或1.79%，30隻成分股之中，28隻錄得上升。標指報2656點，爬高43點或1.67%，11個板塊之中，9個造好，當中以能源股板塊急漲3.3%，以及科技股板塊彈升2.5%，表現最優秀。納指報7094點，彈升143點或2.07%。

貿易戰敏感股升勢最凌厲，波音急扯3.83%，Caterpillar、英特爾都跳高約3.5%。油股跟隨油價大幅攀升，埃克森美孚彈2.94%，雪佛龍漲2.47%。

朱克伯格參議院作證 fb股價彈4.5%

Facebook(fb)行政總裁朱克伯格下午開市期間在美國參議院作證，爭取避免國會立法監管fb的營運，fb股價一度急飆5.09%，高見165.98美元，收市回順報165.04，升4.5%。Twitter抽高5.43%，亞馬遜、微軟分別漲2.14%、2.32%。

歐洲市場方面，英法德三大股市漲0.84%至1.1%；日股升0.5%，攀至近一個月高位。

特朗普或與中國達成貿易協議

彭博報道，美國總統特朗普周一表示，「很可能」與中國達成協議，化解貿易爭端，報道引述一名白宮官員稱，華府將使用所有可用的工具來保護美國工人、農民和牧場主。

達拉斯聯邦儲備銀行總裁卡普蘭昨天在北京清華大學的演說中指出，相信中美貿易摩擦會降溫，雙方將私下舉行雙邊會談，不會把爭拗擺上枱面，但未必可在短時間內解決分歧。

國際貨幣基金組織（IMF）總幹事拉加德在博鰲論壇發表演說時提到，如中國能夠落實加強知識產權保護等議題，將令各方受益。

美滙軟 金價升 油價飆

美元滙價兌一籃子貨幣回軟，ICE美滙指數跌0.2%至89.633。市場憧憬歐洲央行今年將取消量化寬鬆(QE)，歐羅兌美元扳升，兌美元升至1.2355，前一天尾段為1.2323。

金價連續第三個交易天扳升，紐約6月期金升5.8美元或0.4%，收市報每盎斯1345.90美元，是4月2日以來最高。

油價呈強，紐約5月期油升3.3%或2.09美元，收市報每桶65.51美元，創下3月26日收市新高紀錄。布蘭特6月期油攀至71.04美元。

美國數據方面，3月生產物價指數（PPI）按月升0.3%，高於預期的0.1%，按年升3%，同樣超過預期。