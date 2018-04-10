國際財經

美國電動車生產商特斯拉（Tesla）近期受到產量未達標等利淡消息困擾，高盛分析員周二唱淡，將目標股價進一步下調，累計將有36％下跌空間，並稱矽谷汽車製造商難免須要通過股債集資。

由David Tamberrino為首的高盛分析團隊，是著名的特斯拉看淡者，最新評級維持「沽售」，6個月目標價從205美元下調至195美元，相當於報告發表時股價有36%跌幅。

特斯拉上周公布的第一季度產量和交貨數字均未達標。公司重申第二季將會以每周5000輛的目標速度提升Model 3產量，又向投資者保證，今年並無股債集資需要。消息紓緩市場憂慮，帶動股價上漲。

但高盛分析員認為，特斯拉Model 3可持續生產率可能低於每周2000輛，只有1400輛左右。要實現Model 3可持續生產量每周5000輛存在巨大風險。公司必須達到產量及毛利目標，才能避免需要集資以維持Model 3生產。

分析員稱，特斯拉可能需要在第三季集資，以保持充足的現金流。

此外，豪華電動車的市場競爭加劇，以及稅項抵免政策逐漸消失，市場對特斯拉Model S豪華轎車和Model X的需求在減少，亦為特斯拉帶來隱憂。

特斯拉股價在過去12個月下跌了3%，跑輸大市。4月初以來則上漲13%，跑贏大市。周二收報304.70美元，升5.19%。