國際財經

歐洲央行管理委員會委員諾沃提尼(Ewald Nowotny)認為，歐央行可先行提高存款利率，然後再提升借貸基準利率。

諾沃提尼的言論公開後，歐羅滙價上揚。

諾沃提尼接受路透訪問時也披露，2.55萬億美元購債計劃可能在今年底前結束，為2011年以來首度加息作好準備。他認為，作為利率逐步正常化的安排，先增加存款利率是合宜的，令到存款利率由負0.4%升至負0.2%，下一步才提高重購利率。不過，他認為現時判斷確實加息時間為時尚早。

一向甚少回應個別委員看法的歐央行表示，這只是諾沃提尼的個人觀點。