國際財經

《華爾街日報》引述消息人士稱，美國第三大與第四大流動服務商、T-Mobile與Sprint重新討論合併可能性，但是屬於初步階段。

消息曝光後，原先微升0.4%的Sprint，股價升幅擴大至6.2%。其後股份暫停買賣一段時間。復牌後，股價升幅增至17%。T-Mobile暫漲5.9%。持有Sprint控制權的日本軟銀，美國上市股價升4.9%。

T-Mobile與Sprint去年中曾經談論合併可能性，但是去年11月3日宣布擱置商討。Sprint股價當天下滑9.6%。