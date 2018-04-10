國際財經

社交媒體Facebook行政總裁朱克伯格，周二將一連兩日出席美國國會參眾兩院的聽證會，就Facebook用戶資料遭不當挪用事件，接受國會議員詢問。相信議員們將不留情面地抛出大量刁鑽問題，對朱克伯格實施全面炮轟，成為他商業生涯的一場噩夢。

炮聲隆隆之餘，對於公眾關注焦點——社交媒體是否需求新的監管這個燙手山芋，有國會議員坦承，透過立法加強監管互聯網公司的可能性……其實十分低！

Facebook的首場聽證會，將於美國東岸時間周二下午2時15分舉行，朱克伯格將以唯一證人列席，接受參議院司法委員會成員的質詢，聽證會主題為「Facebook：社交媒體私隱與數據的使用和濫用」。

周三，朱克伯格將出席眾議院能源和商業委員會會議，並於東岸上午10時列席聽證會，聽證會主題是「Facebook：透明度和消費者數據的使用」。

顧名思義，朱克伯格屆時將就「劍橋分析」公司不當挪用約8700萬Facebook用戶資料的醜聞，以及社交媒體如何保障用戶隱私問題，與議員展開攻防戰。

朱克伯格為聽證會準備的證詞，早前已經由眾議院公布，他表示Facebook「沒有足夠廣泛地看待我們的責任，這是一個很大的錯誤」，還道歉說沒有努力阻止Facebook的平台工具遭第三方不當挪用。

參議院商業委員會成員、資深民主黨參議員尼爾森(Bill Nelson)表示，雖然他認為需要為Facebook及其它互聯網公司引入新的監管，但卻不認為會有任何實質性的監管政策出台，原因是國會缺乏政治意願去立法，沒有立法者願意嘗試去解決涉及複雜技術的立法問題，科技公司強而有效的遊說也是主要阻力。

無論結果如何，聽證會最大得益者相信仍是Facebook，朱克伯格透過國會向公眾傳達公司有意加強自我監管的意願，本身已有助減輕公眾對Facebook保障私隱的疑慮。