國際財經

國家主席習近平計劃採取4大重要舉措擴大開放，市場憧憬中美貿易戰降溫，歐洲股市中段持續上揚。

截至本港時間傍晚6時28分，英國富時100指數報7228點，升33點或0.47%；德國DAX指數報12385點，漲123點或1.01%；法國CAC 40指數報5294點，升31點或0.6%；意大利富時MIB指數報23086點，升32點或0.14%。

數據方面，法國2月工業生產按月增長1.2%，主要受天氣異常寒冷導致發電量增加的提振。美國稍後將公布3月生產者物價指數(PPI)數據，預期按月及按年分別升0.1%及2.9%，前值分別為升0.2%及2.8%。

另外，歐洲央行(ECB)管委諾沃提尼(Ewald Nowotny)表示，全球貿易戰可能會產生廣泛的負面影響，包括在滙市方面。達拉斯聯邦儲備銀行行長卡普蘭(Robert Steven Kaplan)認為，中美貿易爭端有希望得到緩和。對於美國加息，卡普蘭稱，必須漸進地、有耐心地上調。

英倫銀行貨幣政策委員會(MPC)委員麥卡弗蒂(Ian McCafferty)表示，英央行不應再拖延加息，因為薪資可能加快增長，且近期全球經濟強勁回升。英倫銀行首席經濟學家霍爾丹(Andy Haldane)亦稱，英央行應採取更多行動，向公眾展現其決策是如何有助於民眾，以改善人們對貨幣政策的理解。

道指期貨暫報24267點，升255點。

油價向好，紐約原油期貨現時每桶報64.14美元，漲0.72美元或1.14%；倫敦布蘭特期油報69.45美元，漲0.8美元或1.17%。