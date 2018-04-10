國際財經

上周三(4月4日)公布的英國3月Markit建築業採購經理指數(PMI)下降至47，大幅差於預期51，為6個月以來首次出現萎縮，而上周四(4月5日)公布的英國3月Markit服務業採購經理指數(PMI)亦下降至51.7，差於預期54，該數據放緩至自2016年7月英國脫歐公投以來的最低水平，儘管上述經濟數據表現不佳或受到異常寒冷的天氣因素所影響，但經濟數據大幅放緩仍引發市場對英倫銀行5月加息的預期降溫，英鎊/美元受此拖累一度跌破1.4000整數關口至日內低位1.3965，刷新自3月20日以來的近三周新低。

不過，上周五(4月6日)公布的美國3月非農新增就業職位表現令人失望，僅錄得10.3萬人，遠差於預期18.5萬，為六個月以來最小增幅，美滙指數受此拖累再度跌近90.00關口，並於周一(4月9日)跌破90.00至89.80。另一方面，中美貿易戰憂慮有所降溫，因特朗普辦公室官員周日(4月8日)發表講話稱，對中國的貿易制裁不會立即實施，仍有時間來尋找解決方案。美國國家經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)周一亦表示不知曉美國會否對中國實施關稅，可能會通過談判解決。英鎊/美元在一眾利好消息推動下成功收復1.4000關口並進一步攀升至日內高位1.4163。

事實上，自英國與歐盟於上月簽署了脫歐過渡協議以來，有關英國脫歐不確定性大幅減弱，而統計顯示海外買入英國國債規模已經達到2013年來最強，2017年第四季度英國錄得5個季度來首次淨直接資金流入，這無疑為英鎊/美元中期升勢提供上行動力。

今天(4月10日)英鎊/美元延續昨日升勢進一步攀升至時段高位1.4178，進一步逼近1.4200阻力區。鑒於英國脫歐不確定性大幅減弱，市場轉而關注英國國內經濟是否足以支持英倫銀行於5月份加息，短期內投資者可留意周三(4月11日)公佈的英國2月工業產出、2月製造業產出、2月貿易帳及3月國內生產總值(GDP)增長預估。此外，本周美國方面也將公佈3月消費者物價指數(CPI)及聯儲局3月議息會議紀要。若英國經濟數據進一步放緩以及聯儲局會議紀要透露「鷹派」線索，需小心英鎊/美元再度在1.4230-1.4240區域受阻回落，並再度考驗1.4000關口。但若滙價企穩1.4000關口，後市仍有機會再度挑戰1.4300甚至1.4400水平。

策略方面，短期內若英鎊/美元反彈至1.4220-1.4230區域，我們將沽出英鎊，下望1.4020，升穿1.4280止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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