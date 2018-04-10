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今日 16:42 國際財經

嘉能可CEO退出俄鋁董事會

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商品交易商嘉能可(Glencore)表示，該公司行政總裁葛拉森伯格(Ivan Glasenberg)已辭去俄羅斯鋁業巨頭俄鋁(Rusal)的董事職位。

美國財政部上周五宣布制裁38個俄羅斯個人、官員、公司和企業，制裁目標包括俄鋁及其控股股東EN+ Group。消息導致在香港上市的俄鋁(00486)股價昨日急瀉逾50%，今日再跌逾8%。

嘉能可表示，將致力於遵守所有制裁規定，並採取所有必要措施，以降低俄鋁與EN+被美國制裁對其業務造成的風險。

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