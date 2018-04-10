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今日 16:06 國際財經

IIF:全球債務破紀錄達1848萬億

國際金融協會(IIF)發表報告指，去年第四季的全球債務達237萬億美元(約1848.6萬億港元)，創新紀錄，較10年前增加超過70萬億元。

報告顯示，比利時、加拿大、法國、盧森堡、挪威、瑞典和瑞士的家庭債務佔GDP的比率，亦創歷史新高，因全球息口開始上升，情況令人擔憂。僅愛爾蘭及意大利家庭債務佔GDP比率，低於50%。

新興市場方面，南韓的家庭債務佔GDP約94.6%。

雖然全球債務總額破紀錄，但隨着全球經濟增長加快，全球債務佔GDP的比率為317.8%，連跌五個季度。

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