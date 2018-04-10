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日本央行表示，日本與香港將互通雙方金融系統，涉及以雙方貨幣計價的資產交易即時結算，預期新系統會在2021年春季之前完成。

根據該項計劃，日本央行與香港金管局將協助完成日本國債及港元的即時結算。日本金融機構能夠透過央行系統，以日本國債作為擔保品購買港元；系統也為香港金融機構提供平台，可投資短期過剩資金。

目前，在港營運的日本銀行如要獲取資金，大多數是先將日圓兌換成美元，然後再以美元兌換港元。一旦新系統啟用，日本銀行在獲取港元時，便不必支付日圓兌換為美元的成本。