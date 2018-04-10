國際財經

中國國家主席習近平計劃採取4大重要舉措擴大開放，市場憧憬中美貿易戰降溫，惟投資者關注美國「通俄門」風波或惡化，抑制大市部分升勢，歐洲股市早段上揚。

截至本港時間下午3時42分，英國富時100指數報7226點，升32點或0.44%；德國DAX指數報12403點，漲141點或1.15%；法國CAC 40指數報5301點，升37點或0.72%；意大利富時MIB指數報23093點，升39點或0.17%。

道指期貨暫報24305點，升293點。

習近平在博鰲論壇開幕儀式上表示，在擴大開放方面，中國將採取4大重要舉措，包括大幅度放寬市場准入、創造更有吸引力的投資環境、加強知識產權保護，以及主動擴大進口。

美國總統特朗普的私人律師科恩(Michael Cohen)證實，其辦公室遭聯邦調查局(FBI)進行搜查，若干通訊資料被拿走，而FBI的行動是與通俄案特別檢察官米勒(Robert Mueller)的轉介有關。

油價延續昨日漲逾2%的強勢，今日再漲逾1%，因中國與美國之間的貿易摩擦有紓緩跡象，紐約原油期貨現時每桶報64.18美元，漲0.76美元或1.2%；倫敦布蘭特期油報69.44美元，漲0.79美元或1.15%。

意大利今日稍後將公布2月季調後工業產出數據，市場預期按季增長0.8%，前值為跌1.9%。美國亦會公布3月生產者物價指數(PPI)數據，預期按月及按年分別升0.1%及2.9%，前值分別為升0.2%及2.8%。同時，市場人士關注美國能源資訊局將公布月報。