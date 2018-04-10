國際財經

人民幣傳漸進貶值 反制美貿戰

外電報道，中國考慮將人民幣貶值，以應對與美國的貿易爭端，昨午人民幣在岸價(CNY)及離岸價(CNH)曾急插近200點子，CNY低見6.3186水平，市場關注人民幣滙價今日變動情況；美元兌一籃子貨幣則下滑，ICE美滙指數跌0.3%至89.843。另外，避險情緒升溫，紐約6月期金收市升4美元，紐約5月期油反彈2.2%。

道指440點升幅幾乎全蒸發 收市彈46

美股早段、中段持續向上，主要受藥業股和科技股帶動，道指曾飆升440點，惟收市前急速回落，主要受總統特朗普私人律師科恩的辦公室和家居，遭聯邦調查局突擊搜查的消息打擊。道指收市僅升46點或或0.19%，標指、納指分別漲0.33%、0.51%。

FBI突擊搜查特朗普律師辦公室家居

聯邦調查局(FBI)搜查特朗普的私人律師科恩(Michael Cohen)的辦公室，據報亦搜查科恩的家居，拿走若干通訊資料，相信與通俄案或者女艷星Stormy Daniels有關，Stormy Daniels自稱與特朗普有短暫婚外情。

朱克伯格在國會證詞認錯 願承擔責任防範再洩密

Facebook行政總裁朱克伯格，稍後出席美國參眾兩院聽證會，為用戶資料不當被挪用一事解畫。國會發布的證詞顯示，朱克伯格承認在洩密問題上犯錯，須負起責任。阿里巴巴主席馬雲呼籲Facebook盡快解決數據私隱問題。

港股ADR比例指數較香港收市低19點

港股美國預託證券(ADR)普遍偏軟，騰訊(00700)收市折合報408.32美元，較香港收市低0.41%；中國人壽(02628)較香港收市回落0.89%。滙控(00005)則較香港收市高0.98%；建行(00939)較香港收市高0.80%。港股比例指數報30210點，較香港收市低19點。另外，夜市期指收報30361點，較昨日恒指收市30229點，高水131點，但未反映美股尾市大跳水。