國際財經

網上支付系統營運商Verifone Systems公布，接納一個由私募基金Francisco Partners牽頭的財團，提出私有化該公司的收購建議，連同負債在內，涉及金額為34億美元(265.2億港元)。

根據公告，每股收購價為23.04美元，較Verifone周一收市價有54%溢價。收購建議有條款，容許Verifone在5月24日前搜尋其他出價更高的收購者。

財團成員包括British Columbia Investment Management Corp。