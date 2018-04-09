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今日 05:40 國際財經

財團私有化Verifone 涉資265億

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網上支付系統營運商Verifone Systems公布，接納一個由私募基金Francisco Partners牽頭的財團，提出私有化該公司的收購建議，連同負債在內，涉及金額為34億美元(265.2億港元)。

根據公告，每股收購價為23.04美元，較Verifone周一收市價有54%溢價。收購建議有條款，容許Verifone在5月24日前搜尋其他出價更高的收購者。

財團成員包括British Columbia Investment Management Corp。

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