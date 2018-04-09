國際財經

美國總統特朗普的貿易言辭軟化，暫時紓緩近日籠罩市場有關中美貿易摩擦升級的憂慮情緒，加上憧憬企業財報理想，美股道指高開104點後升勢持續，道指中段漲逾400點。

截至本港凌晨1時08分，道指報24340點，升407點或1.70%；標普500指數報2650點，升46點或1.78%；納指報7067點，升152點或2.22%。

藥業股默克（Merck）抽高6.90%，是升幅最大道指成分股，公司宣布旗下抗癌藥Keytruda在末期測試中，達到了幫助以前未經治療的肺癌患者延長壽命的主要目標；英特爾彈升4.33%；摩根大通漲3.17%；思科上揚3.14%。蘋果回升2.72%。

對中美貿易摩擦及美國本土與全球經濟增長產生不利影響的憂慮，導致美股上周五重挫。不過，隨着特朗普的講話表現出對華貿易立場軟化的跡象，提振今日全球股市中的風險投資偏好。

FXTM首席市場策略師Hussein Sayed預計，未來幾周內，中美貿易摩擦的發展將為市場帶來很多變數，但中國領導人周二在博鰲論壇上的講話值得關注，他可能展示中國已做好了報復的準備，同時也表達願意談判的意思。

值得留意的是，於未來一周正式開始的企業財報季，將成為檢驗特朗普減稅政策效果的第一個試金石。未來一周將有7家標普500指數成分企業公布財報，包括貝萊德(BlackRock)、摩根大通、花旗集團和富國銀行等，再下一周發布財報的企業將超過60家。

此外，未來一周亦將迎來美國消費者物價指數(CPI)，市場可能會重新思考物價上漲的問題，以及對2月數據的擔憂是否合理，但目前尚無跡象顯示這些擔憂重新浮現。

美元回軟，美滙指數報89.88，跌0.31%；歐元彈上1.2321美元，升幅0.31%。

紐約期油漲2.08%，報每桶63.35美元。紐約期金上揚2.5美元，報每盎斯1338.6美元。

歐洲股市靠穩，英國富時100指數收市報7194點，升11點或0.15%；德國DAX指數報12261點，漲20點或0.17%；法國CAC 40指數報5263點，反彈5點或0.10%。