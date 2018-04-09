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今日 00:36 國際財經

朱克伯格在國會證詞認錯 願承擔責任防範再洩密

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社交媒體Facebook(fb)行政總裁朱克伯格，周三將接連出席美國參議院和眾議院的聽證會，為用戶個人資料不當被挪用一事解畫。國會在聽證會之前發布朱克伯格預先準備的證詞，朱克伯格在證詞中承認他在洩密問題上犯下重大錯失，須為事件負起責任。

朱克伯格表示，fb沒有做足夠的工作來防止用戶資料被不當使用，由此牽涉的假新聞、外國選舉干預、仇恨言論、用戶資料被濫用等問題，都帶來傷害，他為此感到抱歉。

朱克伯格承諾將採取一系列措施，讓fb承擔應有責任。

朱克伯格在證詞中，亦詳細披露「劍橋分析」(Cambridge Analytica)不當取用fb用戶資料的過程。

早在2013年，劍橋大學一名叫Aleksandr Kogan的研究人員，開發一款個性測驗應用程式，獲約30萬人安裝，這些人同意分享他們的一些Facebook信息，以及來自其私隱設置允許的朋友信息。為防止濫用應用程式，fb在2014年曾宣布將平台改進，並限制fb的信息被鏈接。

到2015年，fb從英國《衛報》記者了解到，Kogan從他個人的應用程式將fb數據提供予劍橋分析，fb立即從平台上禁止Kogan的應用程式。

上個月，fb又從《衛報》、《紐約時報》和《第四頻道》了解到，劍橋分析可能沒有刪除他們已獲認證的數據。fb立即禁止劍橋分析使用fb的任何服務。

針對資料洩密問題，fb正在採取一些步驟，防範Kogan這類程式開發者再次獲得fb的用戶信息。

朱克伯格又稱，已準備好接受國會聽證會提問。

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