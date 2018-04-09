國際財經

法國國家鐵路公司工會號召會員在上周二(4月3日)開始罷工至6月，以抗議總統馬克龍(Emmanuel Macron)推行的國鐵改革，因馬克龍的改革將讓新入職的國鐵員工不再享受「終身飯碗」和提前退休待遇。儘管如此，法國政府官員表態強硬，財長勒梅爾(Bruno Le Maire)誓言將繼續推進總統馬克龍的經濟現代化改革進程。法國罷工消息，加上法國3月製造業採購經理人指數(PMI)增速錄得一年內最慢記錄，歐羅/美元當日一度下挫逾50點至日內低位1.2253。

除了法國方面的消息外，歐羅區一系列表現不佳的經濟數據亦是拖累歐羅/美元連續兩周下挫的主要原因。據統計，歐羅區2月零售銷售、3月核心消費物價指數(CPI)、3月服務業與綜合採購經理指數(PMI)表現均遜於預期，反映歐羅區今年年初經濟增長起步緩慢，這些數據可能會令歐洲央行繼續維持寬鬆預期，甚至推遲收緊購債規模的時間點。故歐羅/美元在上周四(4月5日)進一步跌穿重要支撐1.2250，並於上周五(4月6日)刷新全周最低至1.2215。

不過，上周五(4月6日)公布的美國3月非農就業新增職位僅錄得10.3萬人，為六個月以來最小增幅，遠差於預期18.5萬；而美國3月失業率錄得4.1%，比預期高出0.1個百分點。欠佳的非農就業數據加上愈發緊張的中美貿易爭端(美國總統4月5日鼓吹要對涉及1000億美元的中國進口商品征收關稅，而中國則稱已擬定十分具體的反制措施)令美滙指數在非農數據公佈後急挫近40點至90.13，歐羅/美元亦因此得以「死裡逃生」，企穩1.2200支持區域並反抽至1.2290附近，最終令歐羅/美元周度跌幅縮減至0.11%。

技術分析方面，歐羅/美元在今年2月第二次挑戰1.2560一線阻力失敗以來，滙價便持續在1.2150至1.2500間整固了數周之久，表明歐羅/美元在歐洲央行準備收緊貨幣政策的利好與美國聯儲局預計年內加息三至四次的利淡下左右搖擺，行情方向暫時並不明朗。若然本周公布的聯儲局3月貨幣政策會議紀要偏向鷹派，歐羅/美元或可跌穿重要支持1.2200及1.2170(從1.1553至1.2555上升浪斐波那契38.2%回吐水平)，甚至進一步下探1.2055水平。

策略方面，我們根據3月28日策略於1.2370建立的歐羅沽盤(下望1.2300，升穿1.2405止損)已於1.2300平倉，獲利70點。短期內若歐羅/美元反彈至1.2370-1.2380，我們將沽出歐羅，目標1.2270，升穿1.2400止損；或待滙價回落至1.2210/1.2220區域買入歐羅，上望1.2330，跌穿1.2170止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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