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今日 12:10 國際財經

蘋果傳本周將發布紅色iPhone 8

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外電報道，蘋果公司最早將在當地周一早上發布「(PRODUCT)RED」版紅色iPhone 8和iPhone 8 Plus產品。

外電引述美國運營商Virgin Mobile發給員工的一份內部備忘錄指出，智能手機庫存系統將於周一追加紅色款iPhone 8和iPhone 8 Plus，該公司很有可能通過發布會的形式宣布這款產品。但備忘錄中沒有提到會有紅色版的iPhone X。

備忘錄說將有預訂單，因此尚不清楚新顏色手機可否在本月下旬立即或開始出貨。

2017年3月，蘋果曾發布一款紅色iPhone 7和iPhone 7 Plus手機，是蘋果與慈善組織(RED)合作，為Product Red籌款項目而推出的紅色產品，每銷售一台，蘋果就會把銷售所得利潤按一定比例捐給全球基金(The Global Fund)，以支持非洲愛滋病患者對抗病魔。

不過，該公司可能決定要等到今年4月再發布紅色iPhone 8和iPhone 8 Plus，以便使其營收充分體現在今年第三季度的財報報表上。按照慣例，這一季度是蘋果公司的銷售淡季。

另有外國傳媒報道，蘋果又計劃開賣新色款的iPhone X，以刺激銷售量，而該新色款應該為「金色系」產品。

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