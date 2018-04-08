國際財經

中美兩國貿易爭端與科技股受壓等困擾下，美國股市在大幅波動下結束上周市況。市場人士預期，為期兩年的美股牛市將於本周面對很大挑戰，而關鍵將是藍籌業績，能否保持牛氣，端視業績消息能否帶來刺激。

根據證券公告，大型藍籌將於周四與周五開始公布截至3月底止首季業績，打頭陣的依舊是銀行與金融類股份，包括貝萊德、富國、花旗與摩根大通。超過60%的標普500指數成份股，要到再下一周才會公布首季業績。

Horizon Investment Services行政總裁Chuck Carlson表示，藍籌首季業績將有重要指示作用，尤其是他們對前景的預測，可能改變市場人士對後市的判斷。

據湯森路透顯示，分析員目前預期，標普500指數成份股首季平均盈利升幅為18.4%，主要是受惠於稅改法例效應。

同時，根據以往慣例，藍籌陸續公布業績後，市場預期平均值將上升。湯森路透盈利分析員David Aurelio估計，只要藍籌公布業績符合以往八季的優於原先估計水平，盈利升幅平均值到末段將達致24%。

CFRA投資策略師Lindsey Bell則認為，售點重返基本因素，對美國股市而言是好消息，因為投資者憧憬在稅改效應下，藍籌首季利潤將有較強勁的表現，可推動市場重拾牛氣。

市場對於美國藍籌的首季增長看法樂觀，也是得到公司本身支持。FactSet業績分析員John Butters指出，有52間標普500指數成份股公布盈利預警，53間則預示有盈喜；前者較以往平均數量80間少，後者則高於以往平均數28間。

SunTrust Advisory Services首席市場策略師Keith Lerner則擔心，市場對於業績增長的看法較樂觀，如果藍籌業績消息欠佳，大市將有更大的借勢回吐壓力。

回顧上周五，道瓊斯工業平均指數下滑572點，標準普爾500指數回落2.2%，納斯特綜合指數下滑2.3%。三大指數在4月開始的首周，跌幅均逾2%，主要衝擊來自美國總統特朗普在上周四公布、已指示貿易代表處研究再向1000億美元的中國入口貨徵收關稅的消息。

不過，分析員對美國股市與經濟看法依然正面，不認為貿易爭端可以拖累美國與全球經濟下滑。

丹麥Danske Bank首席分析員Allan von Mehren認為，特朗普只是實施談判策略，旨在向中國施加最大壓力，迫使北京在貿易問題上作出讓步，爭取最有利結果。他也不排除中美兩國最終談判破裂，引發貿易戰的可能性，但相信不易發生上述後果。

其他分析員也認同此點。Mizuho Securities美國經濟首席分析員Steven Ricchiuto指出，藍籌業績將指示經濟保持強勢，利好股市。他認為，聯儲局將保持循序漸進加息，避免經濟過熱，美國10年期國庫券孳息率將處於2.75至3%的新徘徊區間，而美國股市今年將可望升10%。

本周的美國經濟數據方面，較注目的是周二公布的3月生產價格指數，以及周三的消費物價指數。同時，聯儲局將於周三公布上月議息紀要。