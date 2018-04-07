國際財經

ADR港股比例指數較香港低85點

美股周五急瀉，道指低收572點，惟港股美國預託證券(ADR)未受太多拖累，ADR港股比例指數收報29759點，比香港收市僅低85點。ADR股價普遍微跌，騰訊（00700）折合報402.36港元，比香港收市低0.8%。滙控（00005）折合報74.05港元，比香港收市高1.3%。另外，恒指夜期收報29969點，較昨日恒指收市高水124點，惟夜期並未反映美股尾市大插水。

道指曾瀉767點 收市仍挫572

中美貿易戰升溫，加上美國3月職位增長遠低於市場預期，拖累美股道指周五最多暴瀉767點或3.1%，滑落至23738點水平，收市仍挫572點或2.34%，報23932點；標指收市回吐2.19%；納指下挫2.28%。美國3月非農業職位增長10.3萬個，市場預期為19.3萬個。

中美貿易戰升級 金融市場劇烈調整

貿易戰簡訊

‧ 美國總統特朗普:與習近平關係良好，冀能解決貿易爭端。

‧ 特朗普：中國在世貿組織被視為發展中國家，世貿對美國不公平。

‧ 美國財長努欽：美中貿易爭端有可能演變為貿易戰，但這不是華府的目的。

‧ 白宮首席經濟顧問庫德洛：特朗普只是採取溫和的關稅措施，中美將談判。

‧ 庫德洛：與中國的貿易談判還沒有真正開始。

‧ 紐約6月期金高收7.6美元；5月期油挫2.3%；ICE美滙指數跌0.4%。

‧ 經濟學家魯賓尼(Nouriel Roubini): 市場紀律會迫使特朗普貿易政策改變立場。

‧ 外交部:美方損害全球利益，中方必須堅決鬥爭。

‧ 商務部:美國誤判形勢，中國不會猶豫作出反擊。

‧ 中國駐歐盟大使張明：尋求歐盟支持，應對美國貿易保護主義。

‧ 中國國際商會:團結一致反擊貿易保護主義。

鮑威爾:有耐性加息是最佳選擇

美國聯邦儲備局主席鮑威爾表示，有耐性加息態度是最佳選擇。將成為聯儲局第三把交椅的三藩市聯儲銀行總裁威廉斯表示，聯儲局應該保持循序漸進加息步伐。

虛擬貨幣見底？索羅斯要抄底！

「金融大鱷」索羅斯準備插手虛擬貨幣交易。擁有260億美元資產的索羅斯家族基金，旗下負責宏觀交易的基金經理Adam Fisher，近月已獲內部批准，可以進行虛擬貨幣買賣，暫时還未下注。