國際財經

美國3月職位增長遠低於市場預期，增幅是6個月以來最低，加上總統特朗普周四市後威脅以另增「千億關稅」反擊中國，美股反彈兩天後，周五又再大跌，道指最多一度暴跌767點或3.1%，滑落至23738點水平，收市仍挫572點或2.34%，報23932點，失守24000點關口。道指單日波幅達到696點，是今年以來第5次單日跌幅超過2%，本周累計則跌0.7%。

運輸、工業、金融股下滑

運輸相關股份帶領跌勢，Caterpillar急挫3.4%，波音跌3.0%。汽車製造商福特（Ford）宣布因系統故障問題，須回收35萬輛F150型及Expeditions汽車，福特股價跌1.5%。工業股板塊表現也差，Nike、3M都回落2.9%。金融股Visa、摩根大通、美國運通及高盛下滑2.2-2.8%。

標普500指數收市回吐58點或2.19%，報2604點。盤中曾失守2600點關口，低見2586點，跌幅為2.8%，是2月8日以來最大單日跌幅，本周累計回軟1.4%。

納指本周累計回吐2.1%

納斯特綜合指數下挫161點或2.28%，報6915點，盤中一度插落至6877點，跌幅為2.8%。本周累計回吐2.1%。亞馬遜跳水3.2%，晶片股英特爾下滑3.1%，蘋果挫2.5%。微軟跌2.3%。

美國10年期債券價格上升，債息回落4.8基點報2.784厘。

受美股急挫影響，比特幣價格亦受壓，跌2.1%報6603美元。

鮑威爾重申漸進加息

聯儲局主席鮑威爾在美市交易中段就經濟前景發表講話，基本上重覆他之前的論調，表示需要進一步循序漸進加息，美國似乎已接近全民就業，但薪酬增長沒有加快，反映勞工市場未算緊絀。他說，目前持續但緩慢加息的政策對經濟最有利。他在準備好的演說稿中，未提及貿易問題。

白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）表示，會與中國進行貿易談判，美股三大指數跌幅一度收窄，但其後又再擴大。

勞工部公布，3月份非農業職位增長10.3萬個，遠遜市場預期的19.3萬個，主要因為建築及零售業削減職位。失業率連續6個月維持於4.1%水平，為2000年後最低，但外界原本預計失業率跌至4%。3月平均時薪為26.82美元，按年增長2.7%，較2月的2.6%增長略高。

非農業職位僅增10萬個

分析員說，職位增長較2月的32.6萬大幅放緩至10.3萬個，但薪金卻保持一定增長，因此報告沒表面所看的差，聯儲局可繼續循序漸進加息，但暫時毋須決定是否把加息次數預測上調至4次。

另外，中美貿易關係再次緊張下，亞歐股普遍低收，日股跌0.4%，本周總結仍有0.5%漲幅。歐洲市場全面回軟，但跌幅在尾市收窄，三大指數低收0.22-0.52%，礦業股顯著下滑。

就業數據疲弱令美元由5周高位回落。美滙指數報90.092，挫0.4%，一周累計有機會跌0.1%。美元兌日圓最新報106.96日圓，跌0.4%。

金價升7.6美元 油價挫2.3%

避險資產受捧，金價在美國就業數據出爐後回升，紐約6月期金收市升7.6美元或0.6%，報每盎斯1336.10美元，本周累計升0.9%。

貿易戰升溫以及美國鑽油井數量升至三年高位，外圍油價下滑，跌至3月19日以來最低。紐約5月期油收市跌1.48美元或2.3%，收市報每桶62.06美元，本周累計跌4.4%。