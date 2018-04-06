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今日 04:11 國際財經

朱克伯格: Facebook支持誠實廣告法案

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全球最多用戶社交媒體Facebook行政總裁朱克伯格表示，集團支持美國國會正在討論監管社媒的誠實廣告法案(Honest Ads Act)。

有關法案是要求對社媒發放政治廣告的規限，與電視、電台、報章等相同。不過，法案仍未通過成為法例。

朱克伯格發表聲明，指出干預選舉是嚴重問題，因此該公司支持誠實廣告法案。

他又提及Facebook已作出一些改變，以應對選舉干預情況，例如要求客戶核實身份與地點，而一些管理大型網頁的人士也要經過核實身份程序。

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