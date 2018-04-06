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今日 02:53 國際財經

道指尾段暴瀉逾700點 三大指數挫逾2%

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中美貿易戰有加劇跡象，加上美國3月就業數據遜預期，拖累美股表現，尾段跌勢持續加劇，道指一度插水逾700點，跌至接近23800點關口，標指低落2600點以下，納指則失守6900點水平，三大指數跌幅都超過2%。

截至本港時間凌晨2時45分，道指報23853點，跌652點或2.66%，低位一度挫至23802點，跌幅達703點，30隻道指成分股全部下挫，受貿易戰威脅較大的機械股Caterpillar急瀉4.2%，波音下滑3.8%，Nike挫3.3%；金融股也有沽壓，摩根大通挫3.2%，高盛下滑3.0%。

標普500指數報2599點，跌63點或2.39%；納指報6913點，跌163點或2.31%。

美國3月非農業新增職位10.3萬份，少於市場預期，主要受到建造及零售職位減少影響；失業率則連續6個月維持在4.1%，較市場預期高。

另外，3月平均時薪按月上升0.3%，升幅較2月時擴大，按年則上升2.7%，反映就業市場收緊帶來工資上升跡象。

美國總統特朗普考慮另向1000億美元(7800億港元)的中國貨徵關稅，中美貿易摩擦可能進一步升級。他公布，下令美國貿易代表(USTR)研究，對價值1000億美元中國進口徵收關稅的建議，以報復中國。

中國商務部於晚上隨即表示，中國已經做好準備，不會猶豫作出反擊；若美國公布1000億美元的清單，中國將立刻反擊。

歐洲股市下跌，三大指數低收0.22-0.52%，礦業股下滑。

油價急挫，紐約5月期油跌2.47%，報每桶61.98美元。

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