國際財經

外電引述消息人士稱，美國另類資產管理集團黑石，初步將放盤銷售15間美國精選服務式酒店組合。

消息人士指出，這是大型資產組合的正常調整活動。黑石擁有超過100間美國精選服務式酒店物業，包括在2014年斥資8億美元購入的Residence酒店與Homewood Suites酒店。

暫時不清楚上述求售的酒店組合價值。American Hotel Income Properties REIT在去年6月收購18間精選服務式酒店，作價4.07億美元。