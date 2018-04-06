國際財經

美國總統特朗普考慮另向1000億美元的中國貨徵關稅，中美貿易摩擦可能進一步升級，加上市場關注美國稍後公布的非農就業數據，歐洲股市中段持續走軟，道指期貨跌逾百點。

截至本港時間傍晚6時22分，英國富時100指數報7189點，跌9點或0.14%；德國DAX指數報12248點，跌57點或0.47%；法國CAC 40指數報5254點，跌22點或0.42%；意大利富時MIB指數報22960點，跌9點或0.04%。

道指期貨暫報24295點，挫173點。

數據方面，德國2月工業生產按月下降1.6%，市場預期升0.3%，是2015年8月以來最大降幅，1月修正後升0.1%。歐羅區3月零售業採購經理指數(PMI)報50.1，低於2月的52.3；法國零售業PMI由2月的51.8降至50。

歐洲央行(ECB)執委科爾(Benoit Coeure)表示，歐洲央行的模擬測算顯示，美國關稅將對全球經濟造成重大不利影響。另外，聯儲局主席鮑威爾明日凌晨1時30分將發表講話，或會對美國經濟及息口走勢帶來啟示。

油價下跌，紐約原油期貨現時每桶報63.3美元，跌0.24美元或0.38%；倫敦布蘭特期油報68.07美元，跌0.26美元或0.38%。