國際財經

在周三(4月4日)中國決定對原產於美國的大豆、汽車、化工品14類106項商品加征25%的關稅後，周四(4月5日)美國白宮首席經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示，預計未來一段時間美國將與中國達成貿易協議，目前雙方所面臨的障礙都會被消除，並暗示美國的關稅可能永遠不會生效，該言論令市場認為中國採取的報復性措施對美國總統特朗普(Donald Trump)起到威懾作用，鑒於在關稅措施真正生效前仍有時間緩解雙方的緊張關係，市場對中美間貿易戰的憂慮有所緩解，資金流出日圓、黃金等避險資產，美滙指數受此推動升至90.60，美元/日圓更一舉突破107.00至日內高位107.48，刷新自2月28日以來六周新高。

戲劇性的是，周四(4月5日)公布的美國2月貿易賬逆差上升1.6%至576億美元，創下2008年10月以來的最高水平，為連續第六個月走高，但對中國逆差則從1月的359.5億美元收窄至292.6億美元。不過，特朗普顯然對此並不滿意，周五(4月6日)特朗普發布聲明稱已下令美國貿易辦公室考慮對中國1000億美元進口商品徵收附加關稅，中美間的互不相讓令美元/日圓今早自107.42快速下挫逾40點至時段低位106.99，但隨後美元/日圓輾轉回升至107.00上方整固。

事實上，儘管中美貿易戰令全球市場驚慌失措，但美元/日圓自3月23日觸及16個月低位104.63以來累計反彈近300點，究其原因在於日圓轉弱，周二(4月3日)日本央行行長黑田東彥(Haruhiko Kuroda)再度重申了維持日本央行大規模刺激政策，以及儘早實現2%通脹目標的重要性。另一方面，美國聯儲局年內加息進程並未受貿易戰風波太大影響，前美聯儲主席耶倫(Janet L.Yellen)周四(4月5日)亦表示預計聯儲局今年將加息三到四次，市場預計美國和日本之間的息差或將為美元/日圓提供進一步上行動力。

技術分析方面，美元/日圓已升穿由1月8日高位113.38延伸而下的下降趨勢線水平，加之滙價突破107.00並刷新自2月28日以來六周新高，顯示其上漲動力強勁，鑒於市場在中美貿易戰一波三折後已漸漸適應，投資者應重點關注周五(4月6日)20:30分公布的美國3月季調後非農新增就業職位，若該數據表現良好有望刺激聯儲局加息預期，屆時美元/日圓有望進一步上探108.00(從113.38至104.63下跌浪的38.2%斐波納契回吐水平)甚至109.00水平，但若美元/日圓失守107.00，則需小心美元/日圓回落考驗106.00支持。

策略方面，我們根據3月29日策略已於106.00買入美元/日圓(上望107.90，跌穿105.50止損)，並將止損上移至106.60。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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