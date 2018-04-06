國際財經

美國總統特朗普宣布考慮另向1000億美元(7800億港元)的中國貨徵收關稅後，美國農業部(USDA)一位官員表示，農業部正研究使農戶免受美中貿易爭端衝擊的辦法，目前有許多不同方案，但並未透露細節。

農業部副部長Bill Northey在堪薩斯州對路透稱，美國農業部需要看到加徵關稅後的情況以及市場的反應，目前尚無具體的建議保護農戶，但肯定會討論。

針對美國的關稅舉措，中國回應是將包括大豆等農產品在內的多種美國商品作為打擊目標。大豆是美國對中國出口額最高的農產品。