國際財經

中美貿易糾紛近期不斷升溫，聯合國秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)認為，假如真的爆發貿易戰，全世界所有國家的發展繁榮都會受到極為嚴重的影響。

美國總統特朗普稍早時候下令美國貿易代表辦公室考慮對中國1000億美元(約7800億港元)商品加徵關稅，加劇市場對全球爆發貿易戰的擔憂。

被問到中美爆發貿易戰，會否傷及其他國家和多邊貿易體系時，古特雷斯在聯合國總部向外電指出，對於捲入貿易戰的各方和整個國際社會來說，貿易戰永遠「有弊無利」。他認為，中美兩國之間可能確實存在問題，但不論問題是什麼，都必須通過對話、協商加以解決，因維護好多邊貿易體系取得的諸多成果，對於促進國際社會共同繁榮非常重要。

古特雷斯又強調，自由貿易對於全球發展繁榮來說意義重大，以世貿組織為中心的多邊貿易體系重要性不言而喻，必須維護多年以來國際社會通過這一體系所取得的成果。

另外，經合組織(OECD)一份研究報告測算認為，假設全球發生嚴重貿易戰，美國、中國、歐盟各自將關稅水平提高10個百分點的話，全球GDP將至少下降1.4%。

該報告又稱，一旦出現全球範圍的貿易戰，除了貿易額直接下降外，資本、人口、訊息等要素的全球流動也會遭到抑制，金融危機後全球經濟的復甦態勢將受到巨大衝擊。