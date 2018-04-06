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今日 09:10 國際財經

金寶湯委營運總監 或為CEO接班鋪路

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全球最大罐裝湯生產商金寶湯宣布，委任Luca Mignini出任營運總監。

55歲的Mignini在2013年加盟金寶湯，主理小吃食品業務。小吃食品業務成為金寶湯近年收入增長最快的業務。

金寶湯原先沒有營運總監一職，因此今次擢升被外界視為行政總裁(CEO)Denise Morrison培養接班人的舉動，因為後者今年已屆64歲。

同時，金寶湯公布作出業務重整，以配合行業的快速變化。該公司成立一個加速部門，以建立讓營運更有動力的模式。



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