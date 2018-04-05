國際財經

中美兩國周三互相祭出關稅清單，一度引發全球市場劇烈震盪，憂慮這兩大經濟體打貿易戰。不過，兩國官員很快就開腔為爭拗降溫，顯示中美有可能透過談判解決分歧，投資者恐慌情緒驟然紓緩。美股周三拗腰彈升後，周四再下一城高開高收，道指曾漲357點。亞歐股市亦隨周三美股反彈。不過，有分析提醒市場別掉以輕心，中美在談判期間可能不時會再發表強硬言論，市場未來數月將續受中美貿易戰的消息左右，而本月美國公布的滙率政策評估報告，更可揭示特朗普政府對中國姿態究竟有多強硬。

波音彈高2.74% 油股造好

道指高開49點後持續攀升，中段一度彈上24622點高位，其後一度明顯收窄升幅，但收市仍轉輾上揚240點或0.99%，報24505點。近日拖累美股的「元兇」工業股和科技股都廣泛造好，恐受中國關稅針對的波音和Caterpillar分別高收2.74%和2.03%；油股雪佛龍抽高2.45%，埃克森美孚爬升1.54%。

標普500指數漲0.69%或18點，報2662點；主要由能源板塊扯升1.8%、以及原材料板塊跳高1.9%帶動。

晶片股受壓 限制納指升勢

納斯特綜合指數收報7076點，漲0.49%或34點，升勢落後主要受晶片股受壓拖累，Nvidia逆市下挫2.15%，美光(Micro)更急滑6.65%。不過，Facebook強勁反彈2.73%；亞馬遜雖然受總統特朗普再在Twitter炮轟，收市仍飆漲2.92%；特斯拉更急彈6.54%；英特爾僅升0.78%。

美股周三如坐過山車，道指低開510點，一度失守24000關，其後節節攀升，埋單高收230點，全日波幅785點。分析員認為，投資者需要習慣股市大起大落，在美國業績期開始前和結束後，市場沒有盈利數字這類焦點，只能被中美官員有關貿易的言論牽着走。

白宮官員預期中美將談判關稅

白宮貿易委員會主任納瓦羅昨天說，預期中美在未來兩個月會就貿易爭拗進行高層次談判，美國應會由財長及貿易代表主導。市場相信，如果中國同意高層級別談判，會由副總理劉鶴領軍。

歐股全面揚升，資源股和科技股領漲，三大股市以接近全日最高位收市，其中德股勁升2.9%。亞股亦普遍造好，日股升1.5%，以高於200天平均線的水平收市。

美滙創5周新高

美元滙價扳升，創下5周新高。ICE美滙指數升0.4%至90.474。美元兌日圓升至2月底以來最高的107.47，前一天為106.77。避險意欲下降，紐約6月期金倒退11.7美元或0.9%，收市報每盎斯1328.50美元。油價個別發展，紐約5月期油升17美仙或0.3%，收市報每桶63.54美元；布蘭特6月期油倒退31美仙或0.5%，報每桶68.33美元。

美貿赤9年半最高

在貿易戰憂慮下，美國貿易赤字惹人關注。由於進出口均創新高，2月貿赤擴大1.6%，至576億美元，是9年半來最高，亦超出預期，但對華貿赤大幅收窄18.6%，至293億美元，因為進口中國貨減少了14.7%。

觀望美國發表滙率政策報告

中美貿易糾紛令本月公布的美國滙率政策評估報告成為焦點，Capital Economics的分析員說，如果美國把中國列為貨幣操縱國，就意味美國加碼對中國施壓，談判破裂的風險增加。

「新債王」岡拉克周三警告，2017年是有史以來股市最容易賺錢的一年，現在低波動時代過去，投資者將要付出代價，預期美股2018年將以跌市收場，因為債券孳息持續上升，比特幣不斷下挫。

另外，美國首次申領失業救濟人數上周增加2.4萬人，錄得24.2萬，高於市場預期，但續領人數跌至181萬，是45年來最少。