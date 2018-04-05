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今日 02:03 國際財經

摩通戴蒙:旗下各業務具發展空間

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摩根大通行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)認為，摩通在各方面均有可發展的空間，包括本身強項的定息、外滙與商品業務方面，也有進一步擴展的潛質。

他在一年一度的致股東函件指出，其他領域例如投資銀行、資產管理與消費者銀行方面，集團也有發展計劃，包括增加分行數量、進軍新市場，以及引入新科技等。

個別業務方面，他更訂出發展目標，例如在美國中上階層(定義是持有300萬至1000萬美元資產)，目前市場份額只有1%至4%，期望十年內可倍增有關比例。

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