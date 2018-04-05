國際財經

歐洲股市強勁反彈，收市攀至3周高位，單日升幅是近兩年來最大。市場對貿易戰的憂慮舒緩，美股造好為歐股帶來支持。

Stoxx Europe 600指數漲2.4%，收報376點，創2016年6月29日以來最大單日升幅。

英國富時100指數收報7199點，升2.35%或165點；德國DAX指數收報12305點，升2.9%或347點；法國CAC 40指數收報5276點，升2.6%或134點。

歐羅報1.2232美元，較周三尾段1.2278美元回軟。