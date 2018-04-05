今日 21:08
國際財經
美國商務部公布，2月貿易赤字上升1.6%至576億美元，高於市場預期568億美元，連升6個月，並創9年高。
期內，入口及出口均升1.7%。
中美7800億貨互徵25%關稅
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梁振輝
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