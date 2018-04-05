訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 11:03 國際財經

法國去年國際遊客數量創歷史新高

放大圖片

法國外交部發言人在例行新聞發布會上表示，去年法國旅遊業強勢回升，全年共接待外國遊客近8900萬人次，創歷史新高。

發言人指出，去年在法國住宿的國際遊客過夜天數按年增長6.8%。俄羅斯、日本、中國、美國遊客分別增長32.9%、22.1%、19.3%和16%。來自西班牙、德國和意大利的遊客亦明顯回升。

此外，發言人亦重申，法國旅遊業的近期發展目標，計劃到2020年接待外國遊客1億人次，實現旅遊收入500億歐羅。

旅遊業是法國重要產業，佔其國內生產總值的7%，約提供200萬個固定就業崗位。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。