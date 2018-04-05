國際財經

法國外交部發言人在例行新聞發布會上表示，去年法國旅遊業強勢回升，全年共接待外國遊客近8900萬人次，創歷史新高。

發言人指出，去年在法國住宿的國際遊客過夜天數按年增長6.8%。俄羅斯、日本、中國、美國遊客分別增長32.9%、22.1%、19.3%和16%。來自西班牙、德國和意大利的遊客亦明顯回升。

此外，發言人亦重申，法國旅遊業的近期發展目標，計劃到2020年接待外國遊客1億人次，實現旅遊收入500億歐羅。

旅遊業是法國重要產業，佔其國內生產總值的7%，約提供200萬個固定就業崗位。