國際財經

中美貿易戰簡報

‧ 繼美國後，中國亦公布關稅清單，對原產美國的大豆、汽車等商品加徵25%關稅，涉及約500億美元。

‧ 白宮官員放風稱，總統特朗普暫不會加推新措施。

‧ 白宮新任首席經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示，關稅政策只是華府的談判策略，外界不應過度反應。

‧ 美國主要農業組織呼籲停止貿易戰，稱當地農業市場陷入16年來最差處境。

‧ 福特汽車亦促請美中化解危機。

‧ 穆迪分析師預料，貿易爭端將令美國經濟最多跌0.2個百分點。

道指單日波幅785點

華爾街股市周三先抑後揚，道指單日高低位相差785點。早段由於中國出招還擊美國，貿易戰陰影擴大，最低曾插水510點，其後輾轉爬升，收市倒升230點或0.9%，報24264點；標普500指數漲1.1%；納指反彈1.4%。

Facebook盤後股價較收市彈逾3%

Facebook行政總裁朱克伯格表示，自己仍是公司最適合的管理人選。受消息刺激，Facebook股價在盤後電子交易時段抽升，一度較全日收市價高逾3%。Facebook亦透露，資料外洩數量或增至8700萬用戶，20億用戶的資料有遭第三方非法挪用的潛在可能。

白宮經濟顧問:特朗普非攻擊亞馬遜

特朗普近日多番在Twitter發文炮轟網上零售商亞馬遜，白宮首席經濟顧問庫德洛對此表示，特朗普並非攻擊商界，只是要尋求公平的營商環境(level playing field)。

港股ADR指數較香港收市高540點

港股ADR股價普遍較香港收市上升，騰訊（00700）ADR折合收報413.12港元，較香港收市反彈3.9%；滙控（00005）較香港收市高3.2%。根據港股ADR比例指數，預測恒指周五(周四由於公眾假期休市)開盤將急升540點。另外，港股夜期收報29883點，較恒指收市高水364點。