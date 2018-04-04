國際財經

華爾街股市周三經歷悲極而喜的一幕，三大指數走勢宛如后羿射日，道指單日高低位相差785點。

中國出招還擊美國，貿易戰陰影擴大，全球股市受累，美股大幅低開，道指初段急插510點，挫至近6周低位，大豆等美國農產品期貨也下滑。但市場相信白宮最終不會執行針對中國的關稅政策，以免影響經濟，白宮官員亦放風指特朗普暫時不會再推針對中國的新措施，美股隨後在建築、科技及食品股支撐下，逐步收復失地向上爬，道指收市強勢彈升230點或0.9%，報24264點。

科技股扮演升市功臣，微軟扯高2.9%報92.33美元；IBM跳升2.8%；蘋果上揚1.9%。不過，受貿易戰威脅較大的波音，最多曾挫4.7%，收市仍回落1.0%。建築機械股Caterpillar最多曾挫5.7%，收市偏軟。

標普500指數及納斯特指數在中段即告率先反覆回升。標指受建築股強勢支持，收市升30點或1.1%，報2644點。建築商Lennar急升10.0%，D.R. Horton升6.4%。食品股亦告漲，Hormel Foods抽高4.8%。

Facebook仍受壓 低收0.6%

四大科技股Facebook、亞馬遜、Netflix和Alphabet早段均挫約1%，至中段僅Facebook仍受壓，後三者扭跌為升，最終Netflix收市反彈1.8%，亞馬遜與Alphabet分別漲1.3%及1.1%，但Facebook仍低收0.6%。至於納指早段一度跌1.9%後，中段見反覆上揚，最終彈升100點或1.4%，報7042點。

歐洲股市均低開，但美股低開後未見持續轉差，歐股略為反彈，其中英國富時100指數更高收0.05%或3點，德國與法國股市則偏軟，受貿易戰威脅較大的汽車股受壓。

貿易戰問題令美元受壓，但沒有想像中嚴重，滙市交易員對貿易戰的影響意見不一，有人認為衝擊不會很大。美滙指數微跌跌0.05%，報90.13；美元兌歐羅微跌0.08%，報1.2281美元，兌日圓則升0.19%，報106.8日圓。

油價跌0.2% 金價升2.9美元

貿易爭端升溫，外圍油價初段顯著下滑，但美國上周原油庫存意外下跌的利好消息，令到油價跌幅顯著收窄，紐約5月期油收市跌14美仙或0.2%，報每桶63.37美元。較早時最低見62.06美元。

紐約6月期金收市微升2.9美元或0.2%，報每盎斯1340.20美元。分析員預期，如果貿易戰惡化，而且短期沒有解決方案，金價有機會升穿1400美元這個阻力位。

大豆期貨最多跌逾5%

農產品方面，芝加哥大豆期貨首當其衝，早段曾挫5.25%，低位跌至每蒲式耳9.84美元，失守10美元水平，收市仍跌2.0%。