國際財經

美國社交媒體Facebook（fb）股價目標遭摩根士丹利大幅下調13%。受不利消息拖累，fb周三股價早段一度急挫3.1%，最低跌至150.51美元。

大摩分析員Brian Nowak將fb目標價由230美元下調至200美元，仍維持「增持」投資評級。股份短期前景則降為審慎，以反映預期今年廣告價格將會走低，最新預測廣告價格只會增長25%。

不過，Nowak認為，從長遠來看，杜絕第三方違規挪用fb用戶資料的行動，戰略上對fb而言是明智之舉。

fb股票過去12個月累計上漲約9%，同一時期標準普爾500指數的漲幅為11％。

fb大股東紐約市審計官斯特林格（Scott Stringer）在前一日，曾公開提出改組fb董事會，選出新主席取代朱克伯格（Mark Zuckerberg）。

近期科技股屢傳出不利消息，特別是FAANG（Facebook、Amazon、Apple、Netflix及Google母企Alphabet）壞消息接連不斷，市場對用戶資料外洩、無人駕駛車的測試意外、監管措施等問題感到憂慮，加上總統特朗普兩度炮轟亞馬遜，都令股價大跌。不過部分科技股周三反彈，Snap曾漲升3.2％，Twitter一度亦有 2.5％升幅。