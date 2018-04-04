國際財經

美國蘋果公司從對手谷歌挖角，被挖走的是谷歌前高層John Giannandrea，他將帶領蘋果旗下人工智能業務部門。

外媒引述消息人士稱，蘋果周二向員工宣布，已委任John Giannandrea為高級副總裁，是人工智能部門聘請的首個高級職位，他的直轄上司是行政總裁庫克(Tim Cook)。

John Giannandrea本周才離任谷歌，離開谷歌前也是管理人工智能部門，谷歌已確認他離職。

蘋果的挖角行動顯示公司日益重視人工智能業務。人工智能的應用範圍日漸廣泛，包括用在汽車自動駕駛。