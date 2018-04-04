國際財經

美國聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德(James Bullard)指出，美國與中國之間的貿易爭端加深了經濟預測的不確定性，但目前討論它對職位、通脹與貨幣政策的影響是言之尚早。

他接受記者訪問時表示，貿易爭拗代表下行風險，但要檢視它的影響，目前是言之尚早。

布拉德認為，債券投資者可能因為擔心前景不明朗，導致債息受壓抑，此舉可能抑制了聯儲局預期今年再加息兩次的能力，因為債息曲線可能逆轉。

達拉斯聯儲銀行研究部周三估計，鋼鋁關稅措施長遠而言可能導致美國本地生產總值減少0.25個百分點。