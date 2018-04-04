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今日 00:45 國際財經

標指納指齊轉升 道指收窄跌幅至16點

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中美貿易戰升級，拖累美股早段表現，惟中段顯著回穩，道指跌幅收窄至16點，標指、納指由低位爬高，雙雙倒升。

截至本港時間凌晨零時36分，道指報24017點，跌16點或0.07%，早段一度急插510點，最低見23523點。Nike股價彈升1.7%報67.89美元；蘋果回升0.95%報169.95美元。不過，波音仍瀉2.4%報322.67美元。

標普500指數報2618點，升3點或0.15%，盤中曾挫1.5%。納指報6968點，升26點或0.37%，早段最多跳水1.86%，低見6811點。

繼美國針對中國貨品加徵關稅後，中國政府隨即宣布對美國106項產品加徵關稅。

中國國務院關稅稅則委員會決定，對原產於美國的大豆、汽車、化工品等14類106項商品，加徵25%關稅，實施日期視乎美國政府對中國商品加徵關稅的實施情況，另行公布。

美國早前公布一份非消費品的產品清單，涵蓋1300種產品，涉及工業技術、運輸及醫療等領域，將會徵收25%關稅，美方將就關稅徵詢公眾意見，諮詢期至下月11日，期間關稅不會實施。

經濟數據方面，美國人力資源服務公司ADP報告顯示，3月私人市場新增職位24.1萬個，高於市場預期的20.5萬個。

美國3月Markit服務業採購經理指數(PMI)終值為54，初值為54.1，2月終值為55.9；美國供應管理協會(ISM)3月非製造業指數為58.8，低於預期的59，2月為59.5。

另外，美國2月耐用品訂單修正後為按月增長3%，前值為增長3.1%；扣除國防的耐用品訂單修正後為按月增長2.5%，與前值相同。

歐股個別發展，英國富時100指數收市報7034點，升3點或0.05%；德國DAX指數報11957點，回吐44點或0.37%；法國CAC 40指數報5141點，跌10點或0.20%。

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