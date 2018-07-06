即巿股評 港股直擊 國際財經

美股周二(3日)反彈，標普500指數收報2614點，漲32點(1.3%)；道瓊斯工業平均指數回升389點(1.7%)，收報24033點；部分科技股回穩，納斯特綜合指數收報6941點，升71點(1%)。首日掛牌的網上音樂串流公司Spotify(SPOT)收報149.01美元，較參考價132美元高12.8%。此外，美國總統特朗普雖然於Twitter發文，一再向網購巨頭亞馬遜(Amazon)開炮，無礙亞馬遜倒升1.4%，收報1392.05美元。

亞馬遜並不是第一家被特朗普刻意抨擊的公司，早於特朗普在總統就職典禮前，就曾在Twitter威脅要取消波音公司(Boeing)的訂單。此外，老特也曾批評通用汽車(General Motors)在墨西哥生產汽車，揚言日後從墨西哥廠運回美國銷售的Chevy Cruze型號汽車要支付巨額關稅。他又不滿軍火製造商洛歇馬丁(Lockheed Martin)的F-35隱形戰機造價太高，以及指摘百貨巨擘Nordstrom(JWN)停止售賣女兒伊萬卡的品牌服飾。

然而，特朗普高調抨擊後，實際上並無採取具體行動，當相關言論淡化，個別股份的股價短暫受壓後反而大幅跑贏大市。其中，波音和洛歇馬丁在過去12個月分別漲逾89%及27%，遠遠拋離標指同期約13%的回報。

不過，很多人沒注意到亞馬遜已成為世界上最大的雲計算公司。Cenkos Securities的分析師Alex DeGroote認為，亞馬遜在雲計算領域迅速壯大後，廣告業將會成為下一亮點。由於大量貨品在亞馬遜平台上銷售，更多公司會願意向亞馬遜支付廣告費用，以便用戶在搜購時能推廣其產品。

該分析師估計，亞馬遜的全球廣告業務在2020年價值可達200億美元，並進一步挑戰搜索引擎Google於網上廣告的龍頭地位。今年2月的分析員電話會議上，亞馬遜的CFO亦指出，廣告是其北美收入增長的重要貢獻者。摩根大通今年1月發表報告，指在廣告的快速增長下，亞馬遜的市值有機會挑戰一萬億美元。

無疑，近期科技股被很多壞消息所困擾，特別是FAANG(Facebook、Amazon、Apple、Netflix及Google母企Alphabet)，市場對用戶資料外洩、無人駕駛車的測試事故、監管及稅收措施等問題愈來愈擔憂；這些巨企普遍估值水平已不低，加上市場氣氛逆轉，令一眾科技股看起來忽然變得非常脆弱。

很多投資者經常犯的典型錯誤是，他們並沒有認清買入股票的目標，如屬短線交易，便須留心市場上各種會影響股價的消息。不過，若長遠來看，很多市場消息只不過是雜音。要避免受市場情緒所牽動，應該重新考慮一個核心問題：持有股份所屬的企業是否仍然是一家好公司？

港股方面，受內地發布對美關稅反制措施消息拖累，恒生指數在清明節假期前急挫661點(2.2%)，收報29518點，主板成交金額1090億元。

從技術走勢分析【圖】，昨天本欄已指出，恒指於長方形底線支持位置約29850點不宜有失，惟昨天卻明顯跌穿該水平，短期走勢料進一步向淡；下一個支持位為成交密集區頂(約29165點)和2月9日低位(29129點)。

信報投資研究部

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