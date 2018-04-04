國際財經

由於三名知情人士周二(4月3日)稱美國總統特朗普(Donald Trump)將與加墨兩國領導人在4月13日秘魯峰會上宣佈初步的新北美自由貿易協定(NAFTA)框架，加元顯著走強，拖累美元/加元接連跌穿1.2900和1.2800兩大關口，最低跌至1.2780，創下自2月28日以來的逾1個月新低。此前，特朗普曾多次批評NAFTA協議，稱其減少了美國的工作崗位，損害了美國工人的利益，或會退出NAFTA。但隨後美國政府在談判作出讓步，放棄所有加拿大和墨西哥出口到美國的汽車中至少50%的零部件來自美國的要求，令NAFTA談判進展得以加速。

而國際油價的反彈亦間接促成了美元/加元近1%的跌幅。俄羅斯能源部長諾瓦克(Alexander Novak)稱俄羅斯堅持原油減產承諾，在3月份產量上升後將在4月份減少原油產量，且上周美國石油學會(API)原油庫存錄得328萬桶的巨大降幅，故紐約5月期油昨晚上揚0.98%至63.57美元/桶，為加元走勢帶來支持。

展望本周，數據方面投資者需重點留意周五(4月6日)公布的美國3月非農就業職位變動與加拿大3月就業人口變化，料將影響美元與加元走勢。而財經事件方面，中美貿易戰風險依然高企，繼中國在4月2日宣布對美國128項進口商品加征關稅後，今天(4月4日)中國再次決定對美國的大豆、汽車、化工等106項商品徵收25%關稅。貿易戰的不斷升級或將拖累美匯指數表現，美元/加元跌勢應未完結。

技術分析方面，在美元/加元3月21日跌穿上升通道底部支持(自2月2日低位延伸而上的支持線水平)後，滙價走勢上已有轉弱跡象，加上美元/加元近期反彈亦受制於下降阻力線之下，後市有機會沿著日線圖的小型下降通道進一步下探1.2690/1.2700甚至1.2615附近水平。若本周五公布的美國3月非農新增就業職位不及預期或中美貿易戰升級，美元弱勢或會進一步加劇美元/加元跌勢。

策略方面，我們根據3月26日策略於1.2940建立的美元/加元沽盤(下望1.2820，升穿1.3000止損)已於目標1.2820平倉，獲利120點。短期內若美元/加元反彈至阻力區域1.2880/1.2890，我們將沽出美元，下望1.2710，升穿1.2945止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

https://www.facebook.com/mfinance.ltd