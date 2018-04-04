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今日 15:38 國際財經

韓電訊運營商KT夥ofo拓共享單車領域

韓聯社報道，南韓電訊運營商KT與ofo推進共享單車領域。

KT與ofo、新韓卡公司、電子支付服務提供商NHN KCP，簽署有關共享單車服務商業化的業務協議。根據協議，KT和ofo將共同開發基於窄帶物聯網的智能鎖，共同開展營銷活動。

ofo已在全球20個國家的250多個城市，連接1000萬輛以上的共享單車，南韓是其第21個市場，目前正在釜山進行試運營。

ofo首席運營官張嚴琪表示，在釜山開啟試運營以來，受到使用者的好評，希望ofo共享單車能為當地社會發展發揮作用。

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