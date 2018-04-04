國際財經

南韓三星電子將於周五公布第一季度業績預測，市場預期季度獲利增近50%，因為全球晶片市場前所未有的增長應會蓋過智能手機和相關零部件銷售放緩的影響。

湯森路透對17名分析師的調查顯示，全球最大的半導體和智能手機生產商三星於1至3月的營業利潤估計增加46%，至14.5萬億韓圜(137億美元)。三星上年同期營業利潤為9.9萬億韓圜，上一季度營業利潤達創紀錄的15.15萬億韓圜。

該公司最重要的半導體業務獲利將佔137億美元整體營業利潤的近四分之三。分析師預計，該公司每銷售1美元動態隨機存取記憶體(DRAM)晶片，將獲得大約0.7美元營業利潤。強勁的DRAM需求料將抵消NAND晶片價格下跌的影響。

研究公司WitsView分析師Julian Lee稱，iPhone X銷量低於預期，促使蘋果削減2018年的有機發光二極體(OLED)面板採購規模，這導致三星OLED面板出貨量預估下滑。三星是高端智能手機所用OLED螢幕的獨家供應商。

佔三星營收約40%的流動業務方面，據Strategy Analytics的預估，Galaxy S9系列智能手機全球出貨量約930萬部。分析師稱，初期的市場接受度似乎不錯，銷量和去年的S8系列差不多。

該公司股票將在4月30日至5月3日之間暫停交易，進行擬定的50:1股票分拆。分析師稱，股票分拆能讓散戶更容易買賣三星股票，因此有望提升公司市值。