國際財經

美股周一受中美貿易戰升溫及科技股插水衝擊而急瀉後，周二終於強勢反彈，期間曾因總統特朗普再炮轟亞馬遜（Amazon）而令大市升勢輾轉放緩，但道指尾段再度發力，一舉攻破24000點關口，最高曾見24044點，全日以接近高位收市報24033點，飆升1.65%或389點，收復周一下滑458點的大部分失地，升幅亦領先於標指及納指。

三大指數升1.04-1.65%

30隻道指成分股有29隻造好，工業股受追捧，Nike跳升4.0%，波音反彈2.6%。油股埃克森美孚、雪佛龍分別升2.4%及2.3%。

部分科技股回穩，支持納指反覆上揚71點或1.04%，但僅收復上日一半跌幅，收市報6941點，今年初以來累計仍錄得升幅。英特爾股價漲1.7%，蘋果彈1.0%，Facebook上揚0.4%。不過，Snap回吐2.6%，Twitter跌1.7%。

Spotify較上市參考價最多高28%

音樂串流巨頭Spotify（SPOT）股份周二下午在紐約證券交易所首日掛牌，開盤第一口價報165.9美元，早段最高攀至169美元，較上市參考價132美元高28%。收市回順報漲149.01美元，仍較參考價高12.8%。

標普500指數收報2614點，漲32點或1.26%。標指11個板塊都錄得上升，其中8個板塊升幅超過1%，主要由能源板塊升2.1%帶動。

特朗普在開市後又於Twitter向全球最大網購商亞馬遜開炮，是一周內第四次，令股價早段倒跌1.2%，並拖累大市，惟其後逐步回揚，尾段最多倒升3.0%，市場氣氛也明顯好轉，收市則漲1.4%報1392.05美元。

Tesla料增產 股價曾漲8.2%

電動車生產商特斯拉（Tesla）扭轉周一最多大挫8%的頹勢，周一最多反彈8.2%，收市仍漲5.9%報267.53美元，主要由於該公司資金不足的憂慮稍微緩和。

Tesla昨天宣布，廉價版電動車Model 3產量增加，過去7天組裝了2020輛，並預料第二季產量可大幅調升，因此決定維持在3個月內達到每周生產大約5000輛的目標。該公司相信，第三季可出現高產量、高毛利率和強大營運現金流的理想組合，意味公司今年不需要透過股債集資，一般備用信貸已經足夠應付開銷。

金價下滑9.6美元

美股造好，資金流向較高風險的產品，加上美元滙價造好，都不利金價，周二中止連升兩個交易天走勢。紐約6月期金下滑9.6美元或0.7%，收市報每盎斯1337.30美元。

期金收市時，ICE美滙指數升0.1%至90.17。

油價反彈。紐約期油升50美仙或0.8%，收市報每桶63.51美元。布蘭特6月期油升48美仙或0.7%，收市報68.12美元。不過，俄羅斯產量增加，兼且基金經理手上好倉太多，油價短期內仍面對下行壓力。