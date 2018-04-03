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全球最多用戶社交媒體Facebook公布新措施，協助美國用戶收到新聞消息時，取得更多關於新聞消息的背景資料。

根據公布，美國用戶取得新聞訊息、在點擊訊息時可同時看到撰寫人的維基接連鏈，以及其他與新聞相關的文章。此舉意味，美國用戶可即時查閱撰寫人的背景、同一題材的其他文章，以及其他分享同一文章的朋友。

Facebook指出，去年曾經測試有關安排，今次是將有關安排擴展至全部美國用戶。

Facebook曾被指責協助假新聞的流傳，以至影響美國2016年總統大選。